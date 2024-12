Linkiesta.it - Il pasticcio normativo di Salvini sui monopattini elettrici

Leggi su Linkiesta.it

Questa settimana sono state fatte le prime multe per mancato uso del casco sui, una delle novità più discusse del nuovo codice della strada. La riforma di Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto diverse misure restrittive che potrebbero disincentivare l’utilizzo di un mezzo adatto agli spostamenti rapidi e sostenibili in città, ma sistematicamente demonizzato da una parte delle forze di maggioranza. «In realtà, isono un tassello importante della mobilità urbana perché sono spesso sfruttati per completare tragitti la cui parte principale viene realizzata con altri mezzi, come il trasporto pubblico. Secondo diversi studi, centinaia di migliaia di viaggi dell’ultimo miglio con iriescono a sostituire decine di migliaia di viaggi in auto, con un conseguente impatto positivo sulla qualità dell’aria, sulla riduzione del traffico e sul clima», spiega a Linkiesta Claudio Magliulo, responsabile italiano della campagna CleanCities.