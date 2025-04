Internews24.com - Conceicao ammette: «Maignan? Ecco perchè mi sono commosso, faccio i complimenti a…»

di Redazionein conferenza stampa dopo Udinese Milan torna sul triste episodio che ha coinvolto Mikele dichiarazioni del tecnicoIntervenuto in conferenza stampa dopo Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-4, Sergioha parlato così coi giornalisti. Vediamo un estratto delle dichiarazioni dell’ex giocatore dell’Inter ora tecnico rossonero:SU MILAN UDINESE – «Sì abbiamo giocato bene e abbiamo lavorato su situazioni su cui si fatica a lavorare se hai partite di coppa. Le sensazioni erano buone già alla vigilia estate confermate in campo».– «Ne approfitto, in un episodio midurante la partita, ci sta fischiare da parte dei tifosi dell’Udinese, ma applaudire l’uomo dopo i fischi al calciatore è stato un gesto bellissimo.