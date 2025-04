Milan il gol di Theo Hernandez fa scoppiare la polemica | Marelli fa chiarezza

Milan inaugura questo turno di Serie A con una netta vittoria in casa dell'Udinese per 4-0. Conceicao cambia modulo e i rossoneri rispondono presenti con ben quattro reti segnate: Leao e Pavlovic nel primo tempo, Theo Hernandez e Reijnders nella ripresa per regolare i bianconeri.Milan, Theo segna uscendo dal campo: Marelli fa chiarezza (Lapresse) – rompipallone.itUn successo che porta i rossoneri a quota 51 punti, a -6 dal quarto posto occupato dal Bologna che andrà a Bergamo per sfidare l'Atalanta. Senza dimenticare il derby della Capitale con Lazio (55) e Roma (53) che si toglieranno punti a vicenda. Insomma, un'occasione più unica che rara per accorciare sulla zona Europa.Milan, il gol di Theo Hernandez è regolare? La rispostaIl 3-0 del Milan segnato da Theo Hernandez è una perla del francese che dopo una sua classica sgroppata palla al piede, ha sfondato la porta con una conclusione potentissima.

