Svolta nel caso Resinovich indagato il marito di Liliana

Svolta nel caso di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Indagini sul marito di Liliana Secondo il giornalista Carmelo Abate, il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è ufficialmente nel registro degli indagati. Questa informazione, se confermata, potrebbe rappresentare un significativo sviluppo nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich. Agi.it - Svolta nel caso Resinovich, indagato il marito di Liliana Leggi su Agi.it AGI - Durante la puntata di 'Quarto Grado' su Retequattro, è stata anticipata una possibileneldi, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Indagini suldiSecondo il giornalista Carmelo Abate, ildi, Sebastiano Visintin, è ufficialmente nel registro degli indagati. Questa informazione, se confermata, potrebbe rappresentare un significativo sviluppo nelle indagini sulla morte di

