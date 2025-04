Andrea Sempio il papà a Quarto Grado | ‘Quella mattina era con me’

Sempio rompono il silenzio e parlano dell’inchiesta a Quarto Grado“Mio figlio è sempre stato una persona pacata, bravo, sempre bravo, onesto e anche con una personalità sua, ma una personalità da persona matura”. Lo ha detto nel corso della puntata di Quarto Grado – in onda venerdì 11 aprile su Rete 4 – il papà di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, in una intervista esclusiva. ‘Era in casa con me, poi è andato in biblioteca’“Non avrei mai pensato a una cosa del genere, una cosa assurda, non avrei mai pensato a una cosa del genere, ma proprio mai. Quella mattina lì ci siamo svegliati, adesso l’orario è sette e mezzo, otto, adesso non mi ricordo bene. Lui era in casa con me, arriva a casa mia moglie e lui si prende la macchina e va a Vigevano, va in biblioteca. Notizieaudaci.it - Andrea Sempio, il papà a Quarto Grado: ‘Quella mattina era con me’ Leggi su Notizieaudaci.it I genitori dirompono il silenzio e parlano dell’inchiesta a“Mio figlio è sempre stato una persona pacata, bravo, sempre bravo, onesto e anche con una personalità sua, ma una personalità da persona matura”. Lo ha detto nel corso della puntata di– in onda venerdì 11 aprile su Rete 4 – ildi, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, in una intervista esclusiva. ‘Era in casa con me, poi è andato in biblioteca’“Non avrei mai pensato a una cosa del genere, una cosa assurda, non avrei mai pensato a una cosa del genere, ma proprio mai. Quellalì ci siamo svegliati, adesso l’orario è sette e mezzo, otto, adesso non mi ricordo bene. Lui era in casa con me, arriva a casa mia moglie e lui si prende la macchina e va a Vigevano, va in biblioteca.

