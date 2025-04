Ravezzani bacchetta il Milan per la vicenda legata all’ex Juve | Non posso credere che siano così sprovveduti da sorprendersi di questo

Fabio Ravezzani ha espresso un pensiero sul "casting", che il Milan sta conducendo per ingaggiare un nuovo direttore sportivo. Il giornalista ha espresso incredulità sulla gestione di questa decisione, che tarda ad arrivare e che ha conosciuto il recente dietrofront sull'ex Juve Fabio Paratici. Proprio a proposito il direttore di Telelombardia scrive questo su X.PAROLE – «Non posso credere che al Milan siano così sprovveduti da sorprendersi perché un dirigente squalificato non può operare. Sarebbe la fine. Ma resta inspiegabile il rinvio di decisione strategica come il ds (i nomi sono 2-3) cioè l'architetto della squadra, non un terzino Primavera».

