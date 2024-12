Sport.quotidiano.net - Barcellona-Atletico Madrid in tv e in streaming: dove vedere il big match della Liga

Bologna, 20 dicembre 2024 – Domani alle 21 allo stadio Lluis Companys di Montjuic andrà in scena la sfida tra ile l’, scontro diretto per la testa. Soltanto qualche mese fa sembrava impensabile immaginare questa sfida come decisiva per la vettamassima serie spagnola, dato l’enorme vantaggio che aveva ilnei confronti delle altre squadre, ma oggi tutto è cambiato e questa sfida assume ancora più importanza. I blaugrana, infatti, sono reduci da un periodo terribile con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, che gli ha fatto perdere tutto il vantaggio accumulato dall’iniziostagione. L’è stata la squadra che ha approfittato di più di questa situazione, centrando sei vittorie di fila e portandosi a pari punti con la squadra di Flick con una gara in meno.