Movieplayer.it - Ana De Armas e Oscar Isaac nella serie di David O. Russell Bananas, ultimo acquisto di Apple Tv+

Belli e indaffarati, Ana Deapprodano a un nuovo progetto, unadrammatica diretta e prodotta dal vulcanicoO. Rossell.TV+ ha acquisito i diritti per sviluppare ladrammatica, titolo provvisorio del nuovo progetto del vulcanicoO. Rossell che, come rivela Deadline, vedrà protagonisti e produttori esecutivi gli attorie Ana de. Carolina Paiz è la creatrice dello show prodotto da Fifth Season. La premessa per la potenzialescritta e prodotta da Carolina Paiz è tenuta nascosta, ma secondo le prime fonti il titolo provvisorio,, farebbe riferimento alle cosiddette repubbliche delle banane, un termine usato per descrivere paesi politicamente ed economicamente instabili in aree come l'America Centrale. Dal grande al piccolo .