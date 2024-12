Isaechia.it - Uomini e Donne, Manuela Carriero interviene sui social dopo l’assurdo epilogo del trono di Michele e lo sbugiarda

Ieri pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di(QUI potete leggere le anticipazini), che hanno segnato l’rocambolesco deldiLongobardi, cacciato dal programma non solo per avere scritto messaggi alle sue corteggiatrici tramite un profilo fake, ma anche e soprattutto per aver intrattenuto una relazione parallela con un’ex corteggiatrice del programma, Alessandra.Nelle ultime ore alcune delle ex corteggiatrici disi sono espresse suiin merito alla vicenda che le ha coinvolte, ma ad intervenire non sono state solo solo. Anche l’ex tronista, che ha avuto modo di conoscere Longobardi durante il suo percorso nel programma, ha voluto dire la sua su quanto accaduto, facendo anche nuove rivelazioni su ciò che era accaduto all’epoca del suo:Mi state scrivendo in tantissimi che avevo ragione, che ci avevo visto lungo.