Inter-news.it - UFFICIALE – Inter, arriva un addio dopo 42 anni al club! Il tributo

L’saluta nel giorno del match con l’Udinese con un comunicatouno dei membri più longevi nel. Una Massimo Dellacasa, che da 42lavorava per i nerazzurri.– Massimo Dellacasa, storico fisioterapista nerazzurro, chiude la sua carriera professionale42e 10 mesi, tutti trascorsi al servizio dell’. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre, presso l’HQ, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta lo ha omaggiato con una maglia speciale per ringraziarlo per l’attività svolta per il. Ad accompagnare Massimo il fratello Marco Dellacasa, attuale coordinatore dei fisioterapisti nerazzurri, e il padre Giancarlo, per tantifisioterapista dell’, ilalla famiglia Dellacasa!STORIA – Quella dei Dellacasa è la storia di una famiglia legata alda tre generazioni: il capostipite Bartolomeo, detto “El Tumela”, nacque nel 1908 e iniziò a lavorare per ilnerazzurro nel 1945, quando il calcio cercava di ripartireglidella guerra.