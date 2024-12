The Fantastic Four | First Steps art work rivela il primo sguardo ufficiale alla prima famiglia del MCU

Leggi su Cinefilos.it

The, artildel MCUAbbiamo avuto modo di dare unaocchiata a tutto, da The Avengers a Spider-Man: No Way Home, grazie alle immagini promozionali trapelate e Thesta mantenendo viva questa tradizione.Un nuovo artè apparso questa sera sui social media e, anche se non possiamo escludere che si tratti di un convincente sforzo dei fan, ci sembra piuttosto legittimo.Come potete vedere qui sotto, ogni membro dellaMarvel riceve i riflettori mentre indossa costumi retrò e accurati.L’uomo più intelligente del mondo, Mister, è inpiano. Dietro di lui, vediamo la Donna Invisibile che usa i suoi poteri, la Torcia Umana che spicca il volo e una Cosa che sembra uscita direttamente dpagina.