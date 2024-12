Panorama.it - Telescopio Webb, a tre anni dal lancio scova i buchi neri giganti ma dormienti

A quasi treesatti dal suo(era l'1:55 del 25 dicembre 2021), ilspaziale James(Jwst) ci ha regalato scoperte sensazionali incrementando la nostra conoscenza dell'universo e delle leggi che ne regolano l'esistenza. Ma ha anche fatto scoperte che mettono in discussione determinate teorie che gli scienziati pensavano essere ormai stabilite. Tra galassie fotografate mentre stavano nascendo e stelle che stavano morendo, i risultati del successore di Hubble sono incredibili. E' di pochi giorni fa la notizia che per la prima volta ilspaziale della Nasa ha rilevato e “pesato” una galassia che non soltanto esisteva circa 600 milioni didopo il big-bang, ma che per massa è simile alla nostra galassia e quindi può darci indicazioni sullo stadio di sviluppo della Via Lattea.