Panorama.it - I motivi dello scontro Colle-Musk. Salvare la Ue e fiaccare la Meloni

Elon, l’anti Mattarella. Due mondi che parlano lingue diverse e che tendono ad elidersi a vicenda. Uno l’antiestablishment, l’altro l’establishment. Uno erede di un nonno che ha fatto la prima trasvolata tra Australia e Sudafrica, l’altro erede della Dc siciliana, capace di dimettersi per protestare contro la legge Mammì, di parlare pochissimo dicendo tantissime cose. E se stavolta Mattarella è arrivato a parlare apertamente significa che loè alle stelle. E rappresenta una distanza talmente siderale che in ben due occasioni ilnon ha esitato a esternare il disagio. A metà novembre Mattarella ha replicato direttamente acon l’obiettivo di difendere i giudici italiani. In quell’occasione il capoStato ha voluto puntualizzare che l’Italia sa badare a sé stessa, sventolando un sovranismo tutto nuovo.