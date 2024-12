Tvzap.it - “Grande Fratello”, Signorini ha in caldo un nuovo concorrente: per Shaila sarà un brutto colpo

News TV. Alle dinamiche amorose non mancano mai e Alfonso sembra avere ancora qualche asso nella manica per infiammare la Casa. Dopo una stagione in ripresa, con ascolti in crescita grazie al ritorno di volti noti come Eva Grimaldi e Stefano Orlando, il conduttore sarebbe pronto a introdurre un destinato a sconvolgere gli equilibri. Stando ai rumor, l'ingresso di questa persona potrebbe rivelarsi un duro per Gatta. ha in un Pronto a fare il suo ingresso dalla porta rossa e sconvolgere gli equilibri della casa è Alessandro Rizzo, ex compagno di Gatta.