Come viene pagato il prezzo della casa ha una notevole importanza

La somma che l’acquirente paga al venditore durante l’atto notarile è l’unica obbligazione che l’acquirente ha nei confronti del venditore. È un’obbligazione, in quanto la legge prevede che il trasferimento del bene immobile all’acquirente hacontroprestazione il pagamento immediato delconvenuto, salvo che non sia stato fatto un accordo diverso.La legge, ai finilotta contro l’evasione fiscale e il riciclaggio del denaro, richiede che le parti dichiarino sotto la propria responsabilità penale le modalità con cui è statoilconcordato per la vendita dell’immobile. Ililha unasia dal punto di vista di chi vende lasia per lo Stato che cerca di tracciare le transazioni ritenute più importanti. È fondamentale precisare che ildi una compravendita, ai sensi del Codice Civile, deve essere corrisposto con la valuta avente corso legale nello Stato in cui il contrattoeseguito.