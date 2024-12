Carabao Cup 2024 2025 | doppietta Tonali col Brentford Newcastle in semifinale

Leggi su Sportface.it

C’è il marchio decisivo di Sandronella vittoria delcontro il, che è valsa alle Magpies l’accesso indiCup. Il centrocampista italiano ex Milan si è distinto con unanel 3-1 finale. Suo il gol che ha aperto il match al 9?, un bel tiro di controbalzo dal limite che non ha lasciato scampo a Flekken, così come nel raddoppio al 43? con un bel piattone al volo sul calcio d’angolo battuto da Gordon. Ad arrotondare il risultato per la formazione di Howe è Schar, mentre in pieno recupero è arrivato il più classico dei gol della bandiera, realizzato da Wissa.Premier League Manchester City v Arsenal Gabriel Jesus of Arsenal in action during the Premier League match Manchester City vs Arsenal at Etihad Stadium, Manchester, United Kingdom, 31st March(Photo by Mark Cosgrove News Images) Copyright: xMarkxCosgrove NewsxImagesxCup, ok anche Arsenal e LiverpoolPoche sorprese dalle altre due partite di serata, con l’Arsenal che ha avuto la meglio sul Crystal Palace, mentre il Liverpool ha battuto il Southampton.