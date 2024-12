Quotidiano.net - Valanghe, la mappa dei rischi in Italia: hotel, strade, scuole e tralicci ai raggi X. “Ecco quali sono le regioni modello”

Torino, 18 dicembre 2024 – Unadelin, paese segnato da stragi come quella di Rigopiano, che il 18 gennaio 2017 ha provocato 29 morti sul Gran Sasso d’, in Abruzzo, disastro tra i più gravi mai accaduti in montagna. Gli ingegneri Bernardino Chiaia e Barbara Frigo del Politecnico di Torino hanno messo aielettrici. Il documento è stato realizzato con la Presidenza del consiglio dei ministri e il dipartimento degli Affari regionali a cui fa riferimento l’associazione dei comuni montani d’. Presentato a Roma il 20 novembre, ora è nei cassetti di tutti i sindaci montani. Le parole dell’ingegner Bernardino Chiaia “È stato un lavoro scientifico - premette l’ingegner Chiaia al telefono con Quotidiano.net -. Prende ispirazione dal nuovo approccio alla sicurezza che nel campo delle infrastrutture è stato promosso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal ministero dei Trasporti.