Rutte e Ursula von der War. La guerra con la Russia è persa ma per Nato e Ue è vietato parlare di pace

Per ladiadesso non è consigliato. La scusa è che se ne avvantaggerebbero i russi. “La mia posizione è che l’Ucraina deve essere messa in una posizione di forza per poi decidere quando e come aprire i negoziati: se ora iniziamo afra di noi che forma prenderà la, rendiamo la vita molto facile ai russi, che potranno rilassarsi, fumarsi un sigaro e seguire il nostro dibattito in televisione”, ha detto il segretario generale dellaMark. “La priorità sull’agenda è assicurare che l’Ucraina abbia la migliore posizione possibile quando, un giorno, deciderà di avviare i colloqui di”, ha poi spiegato il segretario generale dellanel corso di dichiarazioni alla stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Bruxelles.“Questo significa che dobbiamo assicurarci di fornire tutto il possibile per la difesa aerea e il sistema di armi”, ha sottolineato.