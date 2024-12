Liberoquotidiano.it - Russia, un cittadino uzbeko arrestato per l'omicidio del generale Kirillov

Sarebbe unil presunto autore dell'attentato che ieri a Mosca ha ucciso ilrusso Igor, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, e il suo vice. Il duplicecausato dall'esplosione di un ordigno piazzato in uno scooter elettrico. L'uomo e un suo complice sarebbero stati individuati tramite le telecamere di sorveglianza che hanno registrato un paio di auto sospette nei pressi della scena del crimine. Il comitato investigativo russo in un comunicato stampa ha riferito che l'uomo sarebbe stato "reclutato dai servizi speciali ucraini". Kiev gli avrebbe promesso 100mila dollari e un viaggio in uno dei paesi dell'Ue. "L'Occidente è complice dell'assassinio di", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.