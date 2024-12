Iodonna.it - Penultimo appuntamento con il talent show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio

Stasera alle 21.30 Amadeus torna in diretta su NOVE con La Corrida 2024 –sbaraglio. Una settimana puntata importante dal momento che è la penultima: la prossima settimana è quella della finale, in cui il pubblico in studio dovrà eleggere il vincitore di questa edizione. Ad affiancare il conduttore, stasera, ci saranno Gigi e Ross. Amadeus si congeda dalla Rai: emozione e ringraziamenti nell’ultima puntata di “Affari tuoi” X Leggi anche › Su NOVE la quinta puntata de “La Corrida” di Amadeus.