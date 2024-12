Stefano De Martino non solo tv tutto esaurito a teatro con Meglio stasera

Leggi su Ildenaro.it

Tv nonDe, impegnato su Rai1 con Affari Tuoi (la puntata di ieri ha registrato il record di share con il 28.8% e 6 milioni di telespettatori), non si ferma durante le feste e prosegue il suo rapporto con il pubblico anche live: torna ina Napoli con il suo «quasi-one man show», registrando 4 sold out già prima del debutto. Dal 26 al 29 dicembre, lo spettacolo originale, scritto dallo stesso Dee Riccardo Cassini (che ne firma anche la regia), dopo aver viaggiato per l’Italia, arriva a Napoli con 4 nuovi appuntamenti durante le feste di Natale; mentre il 7 e 8 febbraio sarà a Roma alBrancaccio. In scena, tanti i riferimenti ai grandi nomi dello spettacolo di ieri e di oggi, a partire dal titolo che trae ispirazione da quel gioiellino della musica italiana che è «che domani o mai», canzone degli anni ’60 cantata da Mirandae arrangiata da Ennio Morricone.