Nuovo ingresso Est progetto da 15 milioni di euro Sarà uno snodo strategico e un biglie

Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ingresso Est, progetto da 1,5 milioni di euro «Sarà uno snodo strategico e un biglie

La riqualificazione dell’accesso Est di Ferrara rappresenta uno degli interventi più significativi tra quelli finanziati con i fondi PNRR, mirati al miglioramento della città. Il Comune di Ferrara ha ottenuto e gestisce complessivamente 98,8diattraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinandone 1,5a questo. L’intervento riguarda l’area che collega le Mura di via Baluardi al sottomura di San Giorgio e ai Bagni Ducali. «Questorappresenta un tassello fondamentale nella rigenerazione urbana della nostra città. Stiamo restituendo a Ferrara una porta d’accesso rinnovata, sicura e inclusiva, rispettando la memoria storica del luogo – spiega l’assessore al PNRR, Francesca Savini -. Si tratta infatti di un puntodella città non solo per la sua bellezza, perché di fatto è una porta di accesso al centro storico che porta verso via Mayr e via Coperta, ma anche perché è un’area particolarmente vivace e frequentata dai tanti che vivono appieno il nostro bene monumentale più importante, le Mura, per sport, per interesse o semplicemente per il piacere di stare all’aria aperta.