Nuovo codice della strada, che bellezza la velocità!

di CarbloggerLaè tra le prime cause di incidentili mortali in Italia. Una strage continua. Silvio Buttazzoni, funzionarioPol, ci ricorda questo e altro in uno spot tv del ministero dell’Interno: insieme a una collega, l’agente informa del decesso i parenti delle vittime. Spot dolente, mai quanto la realtà: nel 2016 a Trieste, Buttazzoni ha perso una figlia di 15 anni, investita mentre attraversava le strisce pedonali. Oggi è anche testimonial del progetto ChironePolizia di Stato, cui dobbiamo rispetto e sostegno.Il 14 dicembre è entrato in vigore il, voluto dal ministro Matteo Salvini. Un testo molto discusso, basato più sulla repressione che sulla prevenzione, che tiene conto dell’eccesso difino a un certo punto, riducendo per esempio il numero di multe a una sola per infrazione ai limiti, pur se commessa più volte nello stesso tratto die nello stesso giorno.