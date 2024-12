Oasport.it - LIVE Skicross, Arosa 2024 in DIRETTA: comincia la gara! Attesa per Deromedis e Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:21 Velocissimo Tchiknavorian che passa il turno insieme a WallashTchiknavorian Melvin QWallasch Tyler Q20:20 Adesso la quarta heat: fari puntati su TchiknavorianTchiknavorian MelvinBaur TobiasJohns ScottWallasch Tyler20:19 CLAMOROSO! Parte male Mobaerg che viene eliminato. Passano Regez e Nilsson Regez RyanNilsson Fredrik20:18 Tutto pronto per la terza batteria: ecco i protagonisti. Occhio a Mobaerg. Regez RyanMobaerg ErikNilsson FredrikPiccard Eliott20:17 Arrivo al cardiopalma. Passano Mahler e Del Bosco!Del Bosco Christopher Q Mahler Kristofor Q20:16 Adesso la seconda heat, ecco i protagonistiDel Bosco Christopher Drury Kevin Mahler Kristofor Aujesky Johannes20:15 Velocissimo Howden che chiude in comodità al primo posto, seguito da Jared Schidt.