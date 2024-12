Gamberorosso.it - Il formaggio preferito di Don Chisciotte - tra i più esportati al mondo - è perfetto col risotto

Leggi su Gamberorosso.it

Gambero Rosso per Ente del Turismo Spagnolo in ItaliaDallo spuntinodi Sancho Panza a uno dei pecorini più acquistati edal. È il Queso Manchego DOP il principe dei formaggi della penisola iberica. Con il suo colore giallo paglierino, l’inconfondibile trama a zig zag e un sapore pieno e leggermente acido, questo tesoro caseario delizia da secoli palati spagnoli e non. Un’eccellenza legata a doppio giro con l'ambiente rurale della regione della Castiglia-La Mancia, dove sin dal medioevo questa tipologia diè stata alimento base per pastori e contadini. Un gioiello della tradizione divenuto oggi più che mai uno dei simboli della gastronomia ispanica.Il legame con la ManciaIl Queso Manchego è uno dei formaggi più emblematici della Spagna, con origini che risalgono all’epoca dei celtiberi e dei romani nella Mancia, la grande regione dove montagne e pianure convivono in sinergia l’une con le altre.