Milan, batosta orribile per Conceicao: si mette malissimo

Il tecnico delrimane senza parole dopo l’ultima notizia: ora si fa difficilissimaSarà un finale di stagione fondamentale per ile per lo stesso Sergio. Anche se bisognerà prima capire chi sarà il direttore sportivo per la prossima stagione, il tecnico spera di potersi garantire sul campo la permanenza in rossonero.per: si(Lapresse) – tvplay.itNon sarà facile perché l’obiettivo Champions League, per quanto ribadito dallo stesso tecnico portoghese, è distante 9 punti con solamente 8 partite al termine del campionato, un divario forse troppo ampio per agguantare il quarto posto.Per quanto riguarda l’Europa League ne servono 8 allo stato attuale delle cose, anche se ci sarebbe un’altra possibilità ovvero la Coppa Italia: l’andata contro l’Inter in semifinale è terminata 2-2 mentre la finale sarà verosimilmente contro il Bologna che ha annichilito l’Empoli 3-0.