Dailymilan.it - Calciomercato Milan, ecco il nuovo nome dalla Premier

Leggi su Dailymilan.it

, i rossoneri si preparano a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione.Dopo un’annata deludente, la dirigenza è pronta a muoversi con decisione sul mercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo, attualmente al Liverpool, sarebbe pronto a tornare in Serie A per vestire la maglia rossonera.Nelle ultime ore, però, è emersa un’altra pista interessante. Secondo quanto riportato da Football Transfer News, ilstarebbe lavorando anche per Dejan Kulusevski. L’attaccante svedese, oggi al Tottenham, è pronto a lasciare laLeague. Dopo l’esperienza alla Juventus e la crescita nel settore giovanile dell’Atalanta, potrebbe tornare in Italia.Illo considera un possibile rinforzo in caso di addio di Rafael Leao o di mancato riscatto di Joao Felix.