Gqitalia.it - Stiamo provando il nuovo tasto di Whatsapp e la brutta notizia è che, anche se non ti piace, non si può eliminare

Leggi su Gqitalia.it

Suc’è unpulsante per utilizzare Meta AI, l’intelligenza artificiale del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, al suo debutto in Europa. Se ti stai chiedendo cosa ci fa un circoletto blu sopra alche ti consente di avviare una nuova chat, è presto detto: puoi utilizzarlo per aprire una conversazione con l’AI e accedere a funzionalità varie come la generazione di testi, la risposta a domande di ampio raggio oppure la creazione di contenuti vari. Il gruppo di Menlo Park ha sceltocome prima app di riferimento per la sua intelligenza artificiale, ma presto Meta AI sbarcheràsu Messenger e Instagram aiutandoci a districarci tra i post e, magari, cogliendo qualche informazione in più per plasmare ancora meglio il suo algoritmo di inserzioni pubblicitarie. «Ci è voluto più tempo di quanto avremmo desiderato per portare la nostra tecnologia AI nelle mani delle persone in Europa, dato che continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo felici di essere finalmente arrivati a questo punto.