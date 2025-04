Lettera43.it - Apple, Nike, Amazon: i brand Usa più colpiti dai dazi di Trump

La nuova ondata diimposta da Donaldsta provocando un vero terremoto a Wall Street, colpendo duramente alcuni dei più notistatunitensi. Giovedì la Borsa con sede a Manhattan ha bruciato 2 mila miliardi di dollari dell’S&P 500, registrando la peggiore giornata dal 2020. Le tariffe, che arrivano fino al 50 per cento, mirano soprattutto ai Paesi asiatici, mettono in crisi i grandistatunitensi che basano la propria produzione all’estero.ha perso 300 miliardi in un giornoTra i colossi americani,ha visto bruciare oltre 300 miliardi di dollari in capitalizzazione in un solo giorno, penalizzata dalla sua profonda dipendenza dalle fabbriche in Cina (colpita daal 34 per cento), India (26 per cento) e Vietnam (46 per cento). Ancheè affondata: il gigante dell’e-commerce, che ospita molti venditori cinesi, ha perso quasi 190 miliardi.