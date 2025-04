Gossipnews.tv - Ricovero Vittorio Sgarbi: L’Amara Verità Della Figlia!

Evelinaracconta i motivi dietro quello che è successo a, suo padre. Ecco che cosa è accaduto!Nel salotto pomeridiano di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Evelinadel celebre critico d’arte. L’occasione era un approfondimento sui figli d’arte, ma l’intervista si è trasformata in un momento intimo e toccante., attualmente ricoverato per una forma di depressione, continua a far preoccupare i suoi cari.Evelina ha condiviso aggiornamenti sulle condizioni del padre, dichiarando che, per il momento, lo stato di salute è stabile. Tuttavia, ha ammesso di non essere più andata a trovarlo. Una scelta dolorosa, maturata dopo un’esperienza difficile vissuta durante l’ultima visita. La giovane ha spiegato di non sentirsi accolta e ha avvertito un clima di chiusura intorno a sé, come se la sua presenza fosse sgradita, anche se mai apertamente.