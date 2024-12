Ilrestodelcarlino.it - Gelo in classe, i 1.500 studenti del Belluzzi Fioravanti mandati ancora a casa

Bologna, 17 dicembre 2024 – Si gela anche oggi all’Iis. Così poco prima delle 10, suona la campanella e i 1.500se ne vanno. Di nuovo la temperatura veleggiava sui 12-13 gradi.non si sa cosa sia successo visto che, giusto, ieri, la Città metropolitana diceva che l’interruttore della centrale termica che si era bruciato, era stato sistemato. Fatto sta che continuano i disagi nelle classi delle superiori. Dal, l’ultimo in ordine di tempo, all’Iis Aldiini Valeriani (a novembre) fino al Galvani. Passando a Laura Bassi, delle sedi distaccate di Molinella (professionale e Nobili) dell’Iis Giordano Bruno di Budrio, dell’Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto e ultimo, si spera, l’Iis. Nell’ondata discolastica, la situazione più paradossale la vive l’Iis Mattei di San Lazzaro dove nelle 20 (su 30) classi dell’ala vecchia i raffreddori trionfano quando non vengonogli