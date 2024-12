Anteprima24.it - Countdown finito: via cantiere e semaforo, la Telesina torna a due corsie

Tempo di lettura: < 1 minutoIniziati i lavori di liberazione del viadotto lungo la, oggetto dei lavori degli ultimi mesi. Operai impegnati nella rimozione dele delche ha condizionato fortemente il percorso dei viaggiatori che, di volta in volta, hanno utilizzato la trafficata arteria per lavoro o per spostamenti.Operazioni che dovrebbero terminare per le 16 di questo pomeriggio, momento nel quale la strada tornerà ad essere percorribile contemporaneamente da un lato e dall’altro.Non sono mancati i momenti di disagio durante le operazioni. In particolare, un camion e un furgone hanno imboccato la corsia unica arosso da un lato e verde sul lato opposto. Un passaggio azzardato che ha costretto la fila che aveva atteso il proprio turno di passaggio a fare retromarcia e permettere ai due mezzi di poter liberare la carreggiata.