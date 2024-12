Lanazione.it - B maschile Trading Logistic spietata. Bel risultato in casa della Spezzanese

Modena 2 Npsg3 (19-25 / 27-25 / 17-25 / 25-22 / 17-19) GssBeca Tensped Modena: Ronchetti 5, Montagna, Bellei 1, Mann 1, Bartoli 36, Menabue 5, Miselli 14, Jendoubi 2, Morselli 1, Camelini, Lodi 7, Pramarzoni, libero Sciavoni. All. Mantovani: Perassolo 14, Moretti 5, Bettucchi 10, Cai, Ferraguti 35, Kolev 6, Materno, Zoratti 13, libero Briata. All. Parisi L. Arbitri: Andrei e Pivetta FIORANO MODENESE – OttimoNpsgche contro la Beca Tensped Modena dell’ex Bellei (palleggiatore biancazzurro nel 2008/09) conquista al tie-break una vittoria che consente di rimanere nei piani nobiliclassifica. Parisi parte con i tre schiacciatori Bettucchi, Ferraguti nelle vesti di vero trascinatore con 35 punti e Zoratti a dividersi il ruolo di opposto, con Perassolo e Moretti al centro, Kolev in cabina di regia e Briata libero.