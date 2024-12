Ilgiorno.it - Affitti, prezzi fuori controllo: a Milano per nove metri quadrati non bastano 1.200 euro

Il sindaco Giuseppe Sala lo ammette da tempo: il caro casa – in vendita e in affitto – è uno dei problemi più gravi di. L’arcivescovo diMario Delpini, intanto, domenica ha lanciato il “Fondo Schuster - Case per la gente“: un milione diper aiutare le famiglie che hanno difficoltà a pagare l’affitto nella metropoli lombarda. Anche Palazzo Marino ha definito una strategia per provare a ridurre il problema. Lo scorso 24 ottobre il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Casa Guido Bardelli hanno presentato il Piano straordinario per la casa accessibile. Un programma per realizzare 10 mila case “low cost“ in 10 anni. Il Comune ieri ha fatto un passo avanti per realizzare questo piano anti-caro casa. Da ieri è online l’avviso esplorativo riguardante le prime quattro aree (delle 21 individuate): Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello e via Demostene.