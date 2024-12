Zonawrestling.net - AEW: Pare incerto il futuro di Kamille, è già addio?

ha debuttato in AEW nel corso della scorsa estate e, in particolare, durante l’evento Blood & Guts del 24 luglio attaccando Britt Baker e stringendo una alleanza con Mercedes Mone, diventandone la bodyguard. Poi un mesetto fa la rottura con la CEO e di fatto l’ex NWA World Women’s Champion è finita off screen. Arrivano ora indiscrezioni sul suolontano dalla AEW?Secondo quanto evidenziato da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Radio, ildipotrebbe essere lontano dalla AEW: “Non so se la rivedremo in AEW. Non ne sarei sorpreso. Dopo l’angle della rottura con la Mone l’hanno nominata solo una volta in tv”., infatti, è uscita di scena a seguito di un attacco da parte di un misterioso aggressore durante un recente episodio di Rampage.