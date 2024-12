Ilgiorno.it - Scatta la fuga dal turno di notte. Trentamila posti scoperti: "Danno per la competitività"

Mancano almeno 30mila addetti per la. Il Centro studi di Conflavoro lancia un doppio allarme: un quinto del fabbisogno nazionale di professioni notturne è lombardo e l’assenza di candidati sta provocando all’economia della regione, motore economico d’Italia, una perdita quantificata in almeno 2,2 miliardi di Prodotto interno lordo. Attualmente in Lombardia sono impiegati 4,6 milioni di addetti. Il 68% è nel terziario: commercio, turismo, sanità, istruzione e servizi alle imprese. Il 27% opera nell’industria (manifattura, costruzioni e attività connesse all’energia); il 5% nell’agricoltura. Dilavorano quasi in 600mila, il 13% del totale: il 18% ricopre un incarico nella sanità, il 25% nella logistica, il 33% nel manifatturiero. Troppo pochi: ne servirebbero almeno 30mila in più secondo le richieste delle aziende lombarde.