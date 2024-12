Liberoquotidiano.it - Ruffini? Ci mancava mister Fisco, l'ennesimo convinto di essere l'uomo che manca al centro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Eccone un altro. Un altro che si tuffa nel, nelmoderato; per poter partecipare al dibattito, per poter dire la sua, per scongelare qualche voto della metà degli italiani che non va più a votare. Ernesto Maria èdil'che. A chi? Alsinistra? Boh, non mi sembra di vedere tutti questi osanna. Almoderato? Beh, certo, se gli ultimi federatori sono stati Renzi e Calenda che con le loro baruffe hanno trasformato ilin un saloon, ci sta che a qualcuno venga in mente di guardare verso. Il quale però è stato fino a poche ore fa solamente “Tasse”, colui che ha scandagliato in ogni modo quella platea che un tempo era il ceto medio e politicamente si definiva “moderata”. Quella platea lì,, l'ha rivoltata come un guanto sbirciando con una certa ubbia, persino nei social oltre che nei bilanci, chiedendo di dimostrare di nonun evasore, ordinando di produrre carte su carte per rispondere alle cartelle e ai controlli.