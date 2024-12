Agendaitaliana.it - Giorgia Meloni chiude Atreju con una frecciatina a Elly Schlein

La premier: annunci sul 2025, difesa delle riforme e risultati del governo. “Italia pronta a stupire il mondo”. La premier e leader di Fratelli d’Italia,, ha chiuso la settimana di lavori di, la storica kermesse del suo partito, con un discorso ricco di spunti e dichiarazioni importanti.ha ribadito l’importanza della compattezza del governo, anticipato le riforme per il 2025 e risposto con determinazione alle critiche, specialmente quelle provenienti dall’opposizione., l’appello ai militanti: “Cuori puri e gambe ferme” Nel suo intervento, la premier ha caricato i militanti di Fratelli d’Italia con parole appassionate: “Quando la posta è alta non c’è spazio per l’egoismo dei singoli. Siate concentrati, ambiziosi, coraggiosi, coltivate desiderio di riscatto e passione per la giustizia.