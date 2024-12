Laprimapagina.it - “Akusticose Elettriche” è il nuovo disco dei Radio Lausberg

Dal 20 dicembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “” (Salty Music Records), il terzodeicon la produzione artistica di FINAZ, dal quale è estratto il singolo in rotazionefonica “CADA MUNDO ES UN PAÍS”. “Cada Mundo Es Un País” è un brano dal sound latino che racconta il viaggio dei, che dalla Basilicata sono arrivati in tutta Italia, in Europa e in Nord America grazie alla forza dei suoni tipici della tradizione del Sud Italia. La canzone, cantata in italiano e spagnolo, guarda all’America del Sud auspicando una prossima tappa del loro percorso tra le strade del mondo. “Un brano latino, un omaggio al nostro produttore Finaz e alla Bandabardò. Cada Mundo disegna la via da percorrere, racconta la strada di noi musicisti nel viaggio della musica totalmente immersi nei colori delle culture che incontriamo”, dichiara la band.