Sofia Goggia dall’ennesimo infortunio alla vittoria con samba | tutto in 318 giorni

Il Super-G di Beaver Creek ha riportatoin Coppa del Mondo, a 24 ore dal secondo posto in discesa libera che aveva rappresentato il ritorno alle gare dopo 318dall’ultima volta. Nel mezzo la frattura di tibia e malleolo tibiale, patita lo scorso 5 febbraio in allenamento: l’ennesimodi una carriera tanto vincente quanto costellata da incidenti e problemi fisici, spesso dettati da quella voglia spasmodica di voler dare il massimo e anche di più. Il rientro sulla “Birds of Prey” è stato da record, da autentica Leggenda dello sci e più in generale dello sport italiano. Ladi oggi è arrivata in grande stile dominando le avversarie e rifilando quasi mezzo secondo a Lara Gut-Behrami, ovvero la campionessa olimpica in carica del Super-G e vincitrice delle ultime due Coppe di specialità.