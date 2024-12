Sci alpino slalom maschile Val d’Isere 2024 | Kristoffersen vince ed eguaglia Tomba Kastlunger settimo

Leggi su Sportface.it

La cronaca dellospeciale di Val, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Archiviato logigante del sabato, in cui lo svizzero Marco Odermatt è tornato al trionfo, precedendo gli austriaci Feurstein e Brennsteiner, si torna a gareggiare tra i pali stretti. Nessuno dei tre atleti sul podio era presente nellodi questa domenica, dove il grande atteso rispondeva al nome Lucas Pinheiro Braathen.Il brasiliano, sorpresa in negativo nella gara di sabato con un’uscita di scena nella seconda manche, andava a caccia di riscatto, ma se l’è dovuta vedere con una concorrenza molto agguerrita. Chi c’era tra i papabili vincitori? Il francese Clement Noel, pettorale rosso di specialità, il norvegese Henrike lo svizzero Loic Meillard.