Formiche.net - L’ultimo viaggio di Blinken in Medio Oriente. L’eredità complessa che Biden passa a Trump

A poche settimane dall’insediamento di Donald, il segretario di Stato uscente, Antony, torna inper la dodicesima volta, con un obiettivo tanto ambizioso quanto improbabile: ottenere una tregua tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza. Ildel segretario si colloca in un momento in cui l’amministrazionecerca disperatamente di lasciare un segno positivo in una regione che si è trasformata, durante il suo mandato, in un mosaico di conflitti e instabilità. Il cessate il fuoco sarebbe un successo simbolico, perché è il quadro generale a marcare la legacy: ma nonostante questa consapevolezza, come lo stesso Joeaveva annunciato, il tentativo è uno sforzo di non lasciarsi andare all’inazione. Anche perché c’è un elettorato scontento, anche per come il supporto a Israele in questo anno di guerra è stato portato avanti.