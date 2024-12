Sport.quotidiano.net - La Virtus cade di nuovo: Trieste passa e Ivanovic stecca la prima in casa

Bologna, 15 dicembre 2024 – Laalla Segafredo Arena sconfitta 70-78 da. Dopo le vittoria a Milano e indel Baskonia, la formazione bianconera esce sconfitta dalla sfida interna con i giuliani che hanno ribaltato la situazione nell’ultima frazione di gioco quando invece laavanti 58-54 al 31’ sembra aver indirizzato la sfida dalla propria parte. Non è così fortunata lalinga di coach Duskoche rinuncia a capitan Marco Belinelli ed a Toko Shengelia e lancia Pajola, Cordinier, Clyburn, Polonara e Zizic in quintetto. Sfida inizialmente equilibrata poi è laa portarsi avanti toccando il +8 sul 13-5 come massimo vantaggio.risponde bene, accorcia la distanza e mette la freccia (dopo il 4-5 del 2’) con Valentine che ad inizio della seconda frazione di gioco segna la tripla del 18-19 al 12’.