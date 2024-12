Spazionapoli.it - “Conte lo ringrazia e si congratula”: la reazione del tecnico spiazza tutti i tifosi!

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli vince e convince contro l’Udinese. Intanto, Antoniosi è reso autore di un gesto molto importante. Al Napoli serviva una, una di quelle da grandissima squadra. La risposta è arrivata al Blue Energy Stadium contro l’Udinese, in uno dei match più complicati della stagione (per almeno 45? minuti). Tra il Napoli visto nel primo e nel secondo tempo c’è un abisso, il quale lascia moltissimi interrogativi. Senza dubbi, infatti, Antoniosi sarà fatto sentire negli spogliatoio all’intervallo, regalando così ai propri ragazzi la voglia e la determinazione di ripartire.Tutto ciò, non è ovviamente arrivato a casa. Sono stati giorni intensi per la squadra e ancor più per l’allenatore dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. Non a caso, era di fondamentale importanza rialzare subito la testa e restare in scia dell’Atalanta (vincente anche a Cagliari nell’ultima uscita).