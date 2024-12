Basket Serie A2 2024 2025 | Rimini cade in casa contro Cantù Avellino sorprende Verona

Leggi su Sportface.it

Nella 16^ giornata dellaA2diincappa nella seconda sconfitta stagionale cedendo inun’ottima, al termine di una sfida di altissimo livello tra due squadre che puntano alla promozione. Termina 76-80 a favore della squadra di coach Brienza, che capitalizza in particolare il parziale nel terzo quarto.aveva dimostrato di fare sul serio già nel primo quarto, chiuso sul 15-21, ma la vemente risposta della capolista nel secondo quarto (22-12) aveva ribaltato la situazione. Poi, al rientro dagli spogliatoi, ecco il 16-25 degli ospiti, che poi ribattono colpo su colpo aportandosi a due vittorie proprio dalla RivieraBanca. Protagonista di serata ancora una volta Grant Basile, di gran lunga il top scorer con 24 punti.A2: RISULTATI E CLASSIFICAREGOLAMENTOCOME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTATra gli altri risultati spicca il successo di, che davanti al proprio pubblico batte il77-70: quarto successo consecutivo e nono totale per i campani, che agganciano in classifica proprio gli scaligeri.