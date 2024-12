Ilrestodelcarlino.it - Al Galli nel mondo dei La Crus

Con l’eleganza che ha sempre contraddistinto il loro percorso artistico, i La, domani alle 21, approdano al teatrodi Rimini per un concerto speciale, tra le luci del Natale e la magia delle note. Mauro Ermanno ‘Joe’ Giovanardi, Cesare Malfatti e la loro band tornano a raccontarsi con Proteggimi da ciò che voglio. Giovanardi, dopo tutti questi anni cosa vi ha spinto a tornare insieme per questo nuovo capitolo musicale? "Dopo quindici anni di silenzio c’era una sorta di chiamata collettiva che non potevamo ignorare. Messaggi, richieste, stimoli arrivavano da ogni dove. Poi, poco prima del lockdown, io, Cesare e Marco Tagliola ci siamo detti: ‘Proviamoci. Creiamo una cartella condivisa, buttiamo dentro idee, musica, suggestioni’. E così è stato. Tornare aveva senso, ma solo in questo modo".