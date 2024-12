Lanazione.it - Ucciso, poi il cadavere bruciato. Condannato il coinquilino. Movente: una lite per soldi

Prato, 14 dicembre 2024 – E’ statoa 14 anni e 10 mesi per il brutale omicidio del. La sentenza, in rito abbreviato, a carico di Abdelhadi Hajjaj, chiamato da tutti Madani, marocchino di 51 anni, difeso dall’avvocato Enrico Martini, è arrivata ieri pomeriggio al termine di una camera di consiglio andata avanti cinque ore. Hajjaj doveva rispondere di omicidio volontario e occultamento deldel, Said Jaador, suo connazionale di 36 anni. Il giudice, Marco Malerba, ha invece, rinviato gli atti in procura per valutare la posizione di Claudio Stefanini, 55 anni e proprietario dell’immobile nel quale i due marocchini condividevano una stanza, che era stato accusato di aver aiutato Hajjaj a disfarsi del. La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio anche per lui ma il giudice ha rinviato gli atti per favoreggiamento.