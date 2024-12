Ilgiorno.it - Influenza 2024, la variante australiana a rilento anche in Lombardia: “Decollerà a Natale e Capodanno”. Quando sarà il picco

Milano, 14 dicembrea letto con l’? Speriamo proprio di no. Ma stando al virologo Fabrizio Pregliasco, quest’anno il virus prenderà il decollo proprio sotto le feste,se ila gennaio. Ecco tutto più nel dettaglio. Curva aL’I dati in Italia e inLe feste diIla gennaio Gli Hotspot inCurva aIl direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano ha spiegato all’Adnkronos che “se la curva sale a, con una spinta decisamente inferiore rispetto all'anno scorso, è perché da un lato “sicuramente la presenza del virus A/H3N2, la cosiddetta nuova', ancora non si sta vedendo più di tanto sul nostro territorio.