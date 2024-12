Bergamonews.it - Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali: ci sono Brescianini e Retegui, fuori De Roon e Lookman

Unipol Domus (). Ledi, partita valida per la 16ª giornata di Serie A. Gasp sceglie di far riposare Marten De(diffidato) e posiziona Pasalic a fianco di Ederson a metà campo, connel tridente insieme a De Ketelaere. Kossounou completa il terzetto difensivo con Hien e Kolasinac, Bellanova e Ruggeri confermati sugli esterni. In panchina.Neltitolari tre dei quattro ex (Adopo, Zortea e Piccoli) mentre siederà in panchina Palomino. Nicola preferisce Deiola a Gaetano e riporta Luvumbo titolare in attacco. Le squadrearrivate all’Unipol Domus ein campo per il riscaldamento., le(3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Luvumbo,Piccoli.