Atalanta-Inter Primavera 0-3, i nerazzurrini danno spettacolo

Dopo un primo tempo scoppiettante per l’, nella ripresa gli ospiti chiudono con Spinaccé e si impongono per 0-3 nel derby lombardo contro l’.VITTORIA – archiviato il primo tempo in vantaggio per l’di Andrea Zanchetta, nella ripresa i meneghini continuano sulla falsariga della prima frazione di gioco. Dopo i due goal rifilati da Topalovic e Venturini nel giro di sessanta secondi, il secondo tempo inizia a ritmi elevati per buona parte della gara sia l’che l’si sono scontrate a centrocampo regalando ottimi spezzoni di bel calcio. Al 58’ arriva però il goal del 3-0 dell’. Goal perfetto dell’attaccante nera azzurro: palla delicata di Quieto, Spinaccé davanti a Zanchi col pallonetto lo mette a sedere e fa il tris per gli ospiti. Nonostante i tre goal di vantaggio, l’non vuole regalare spazio agli orobici e continua la gestione della palla a ritmi serrati.